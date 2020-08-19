2020中等學校運動會於7月18日至23日在屏東縣舉辦完畢，台南市代表隊共榮獲24面金牌、31面銀牌、43面銅牌，總計98面獎牌，為縣市合併以來最佳成績，市長黃偉哲19日親自頒贈獎勵金。

黃偉哲表示，今年共頒發出398萬5000元獎勵金，其中本年度賽事以游泳項目表現最為亮眼，共奪得8面金牌，其中新興國中郭芮安個人拿下3面金牌、破3項大會紀錄，永康國中王昱翔個人也拿下3面蝶式項目金牌，榮登蝶王寶座。

舉重項目則是玉井工商楊偉達在高男73公斤級比賽中，打破全中運大會紀錄，亦打破個人在「2019年亞洲青少年重錦標賽」所創下之全國青少男紀錄。滑輪溜冰今年成績也亮眼，為南市奪下2金。

另108學年度全國中等學校聯賽，永仁高中籃球隊榮獲高女甲組第3名及國女甲組第3名、北門高中11人制足球賽第1名，各代表隊表現亮眼。

體育處表示，為了給南市基層運動選手更多元化之支持及照顧，將優勢運動選手健康管理計畫擴大服務範圍，2019年試辦時僅針對舉重、田徑、跆拳道及軟式網球等4項目，今年則增至12項，選手從賽前到賽事間的運動科學檢測及運動傷害防護，均有全面規畫。

(中時 )