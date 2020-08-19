「滑世代」來臨，網購電商衝擊傳統實體通路，而今年肺炎疫情更讓大型店面需求減少，台北市店面市場吹起「小資風」，根據永慶房產集團調查，今年上半年台北市有超過73％的店面交易為總價4,000萬以下，甚至有將近四成交易，總價在2,000萬元以下。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北市以低總價、中小型店面為交易主力，雖然近年來受到電商崛起，實體店面開店受挑戰，加上今年新冠肺炎疫情衝擊，不過40坪以下中小型店面租金相對低廉，有能力承租的商家較多，加上購置門檻較低，在超低利率環境下，置產保值的需求仍在，使投資置產族群進場。

其中，台北市總價4,000萬以下的中小型店面交易熱門行政區，以中山區以23件居冠，其次為中正區15件與大安區的12件，分列二、三名。

中山區以晴光、松江南京、南京復興等商圈交易最為熱絡，店面坪數以10～30坪最受青睞；中正區則集中於古亭圈、站前、南機場夜市商圈一帶，至於大安區則以忠孝敦化、信義安和商圈以及捷運科技大樓站周邊為交易主力。

雖然目前台北市店面市場以低總價、中小型店面為主力，不過今年台北市也有六件億級店面交易，這些店面分別坐落於南京三民、松江南京、信義、天母、敦南以及湖光市場商圈。

謝志傑表示，這些高價店面均位於精華地段，辦公、就業與通勤人潮多，產品具備稀有性，且大多帶有租約出售，具有穩定租金收益，仍吸引不少高資產投資族群趁目前店面市場相對低迷之際，危機入市。

(工商 )