中長期偏多訊號持續 台股後市看俏 18:312020/08/19 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股7月28日創13,031點歷史新高後雖拉回，但守住缺口及上升線支撐，其後在美股帶動，以及低利率環境的資金效應，指數中長期偏多訊號持續，台股後市看俏。 日盛上選基金經理人張亞瑋表示，短線台股上檔13,000點附近為套牢區，需時間消化套牢籌碼，預期短線為高檔整理格局。 在選股上，市場對於明年的5G手機滲透率及光纖布局仍有期待。布局策略上以下半年營運動能佳及2021年產業趨勢穩定向上的半導體上游受惠HPC、AI、5G相關為首選，搭配疫情好轉或資金外溢帶動的蘋果新品相關供應鏈。 (工商 ) #台股 #訊號 #後市看俏 #短線 #偏多 也許您會感興趣 推薦閱讀 內循環啟動黃金十年 大陸基金後市看俏 13:002020/08/19 財經 國人7月最愛境外基金 新興債躍升第一 後市看俏 18:122020/08/19 財經 商品期貨趨勢專欄－陸提高採購量 原油短線看俏 04:102020/08/19 證券．權證 華為風暴 台股衝萬3鎩羽 04:102020/08/19 財經焦點 疫情改善、匯率升值 亞股後市持續看俏 18:312020/08/19 財經 雙王、聯發科回神 台股早盤收復12900 10:042020/08/19 財經 股價指數期貨贏家專欄－美科技股 可望續創高峰 04:102020/08/19 證券．權證 悅城科技神操作 另類台積電概念股 10:332020/08/19 財經 台指期結算重頭戲今登場 拉高結算企圖浮現 10:042020/08/19 財經 華為冰風暴 五千金急凍 04:102020/08/19 財經要聞 財經熱門新聞 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 NVIDIA砸400億併購ARM案能順利？ 外媒警告北京恐出手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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