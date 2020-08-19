台股7月28日創13,031點歷史新高後雖拉回，但守住缺口及上升線支撐，其後在美股帶動，以及低利率環境的資金效應，指數中長期偏多訊號持續，台股後市看俏。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，短線台股上檔13,000點附近為套牢區，需時間消化套牢籌碼，預期短線為高檔整理格局。

在選股上，市場對於明年的5G手機滲透率及光纖布局仍有期待。布局策略上以下半年營運動能佳及2021年產業趨勢穩定向上的半導體上游受惠HPC、AI、5G相關為首選，搭配疫情好轉或資金外溢帶動的蘋果新品相關供應鏈。

(工商 )