搶攻國旅市場家庭親子旅遊商機，福泰飯店集團首度與台灣嬰童服飾用品領導品牌「奇哥」攜手合作，打造溫馨親子房。自即日起至10/11日期間，於新竹福泰商務飯店、嘉義桔子商旅兩分館，限定推出親子聯名房住房專案，新竹福泰行政雙床房4,680元（不分平假日），嘉義桔子商旅和式四人房平日4,880元，假日5,380元，以上皆含4客早餐。

福泰飯店集團表示，以上兩館各店前10名訂房可享早鳥訂房禮，以及住房禮等多種優惠，早鳥禮為 Bon Bon沐浴組，專屬住房禮是PUP不鏽鋼活動餐盒組，並有奇哥當季服飾購物金300元。

福泰飯店集團此次與「寶寶的第一個朋友 奇哥」合作，在新竹福泰以及嘉義桔子兩家分店，打造溫馨舒適的親子聯名房。新竹福泰商務飯店15坪大寬敞的行政四人房，以及嘉義桔子商旅溫潤木質色調的和式四人房型，提供舒適的比得兔嬰兒床組，精梳棉柔軟觸感、防蟎抗菌材質寢具，陪伴寶貝一夜好眠。浴室除了嬰兒浴盆，更準備草本配方、質純舒適的奇哥經典沐浴保養用品，呵護寶寶嬌嫩肌膚。此外更貼心提供親子房專屬的蒸氣消毒烘乾鍋，方便爸媽消毒奶瓶餐具。

住宿親子聯名房，房內提供人物玩偶，以及奇哥代理的費雪獨角獸玩具，讓寶寶盡情玩樂，放盡最後電力一夜好眠。到餐廳用餐則提供專屬兒童成長餐椅及貼心的餐盤餐具。親子聯名房從寶寶睡覺、用餐、洗澡，到遊樂放鬆的玩具，備品應有盡有，貼心呵護寶貝的各種需求。

福泰飯店集團表示，飯店高度重視安全衛生環節，除了工作人員全面配戴口罩，保持社交距離；對於公共區域、電梯按鍵等經常碰觸地方每小時消毒，房內更增加DeepClean作業標準，餐廳等公共區域嚴格落實安全防護措施，讓帶著小小孩入住的爸媽更放心。

(工商 )