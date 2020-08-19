近期女性戲劇《三十而已》《二十不惑》好評不斷，緊接著由宋茜、鄭愷等主演，楊祐寧特別演出的都市情感劇《他其實沒有那麼愛你》，宋茜劇中飾演「孫藝荷」是影視平台製片人，雖為女漢子，但容易在愛情裡失去自我，與楊祐寧不打不相識。

楊祐寧飾演口碑爆棚評財經專家「陳掌櫃」，鑽石單身漢眾多女性花癡對象，就連宋茜媽媽也視他為偶像，堪稱師奶殺手。劇中一幕在高樓平台，楊祐寧誤以為宋茜要跳樓，急忙摟抱相救，卻將她手機摔到樓下，兩人結下樑子，沒想到冤家路窄，宋茜被長官要求得邀他上節目，宋茜想盡辦法，依然狠遭楊祐寧毒蛇以「我沒興趣」、「你買不了」拒絕邀請。

宋茜飾演孫藝荷是影視平台製片人。（愛奇藝台灣站提供）

楊祐寧形容「陳掌櫃」面冷毒蛇性格「將自己封閉起來，講話有點刻薄」，笑說「會參考經紀人表情，他就是相當刻薄的人」。戲裡遇上宋茜樂觀開朗性格，為達目的瘋狂纏身，從辦公室苦等、巴結秘書，到直接攔車接送，楊祐寧性格漸漸轉變。劇中他身為財經博主，是手機不離身的「低頭族」，就連和宋茜吃飯也充電手機，他私下呼籲大家「放下手機多關注身邊美好的事物」。

鄭愷飾演影視公司的攝影師，與宋茜工作上是好夥伴，私下是好閨蜜，戲中常被湊對，宋茜總虧鄭愷太醜、眼睛太小，鄭愷也回嘴「我才不會喜歡上你這男的」。再度合作宋茜，鄭愷表示：「她非常認真，台詞與道具都研究的很細，和她對戲的要求也很高。」《他其實沒有那麼愛你》由《我的前半生》原班創作班底進行製作，講述4姐妹在尋找真愛中發現真正的自我，做自己女王的故事。愛奇藝原創劇集《他其實沒有那麼愛你》每週二至週四晚間8點，愛奇藝台灣站獨家播出。

楊祐寧化身毒蛇財經專家成師奶殺手。（愛奇藝台灣站提供）

楊祐寧耍烏龍誤以為宋茜要跳樓。（愛奇藝台灣站提供）

宋茜被老闆要求邀楊祐寧上節目。（愛奇藝台灣站提供）

宋茜用肉身擋楊祐寧車。（愛奇藝台灣站提供）

宋茜總虧鄭愷太醜、眼睛太小。（愛奇藝台灣站提供）

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