新冠疫情再度流行，藥局又出現購買口罩排隊潮，民進黨今中常會時，據轉述，政務委員黃致達在中常會報告時提到，最近的口罩排隊潮其實並非口罩數量不夠，而是配送的問題；因此，8月12日藥局實名制口罩成人停配標準由1800片調整為3600片，兒童口罩停配標準則是1200片；若藥局販售剩餘高於前述數量，才會停止配送。

據轉述，行政院報告時指出，很多民眾最近反應，又開始買不到口罩，其實是之前因為民眾比較沒戴口罩，藥局反應暫時不要派送，但後來宣布八大場所宣導戴口罩，又出現口罩需求，所以並非口罩量不夠。

據了解，有一陣子戴口罩人變少，藥局反應暫時不派送，因為藥局賣實名制口罩，一點利潤都沒，但隨著疫情升高，民眾購買口罩趨勢上升，行政院日前調整藥局實名制口罩停配標準，成人口罩庫存高於3600片、兒童口罩高於1200片時才會停止配送，讓藥局多準備口罩存量因應可能需求。

根據台北市藥師公會的公告，8月12日起，藥局實名制口罩成人停配標準由之前的1800片，調整為3600片，兒童口罩停配標準則是1200片；若藥局販售剩餘高於前述數量，才會停配。

幕僚表示，超商預購實名制口罩最高峰一期將近300萬人，最近一期是80萬人預購、之前一期是60萬人，雖然超商和藥局販售量都有增加，但都還沒到購買最高峰。

(中時 )