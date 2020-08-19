國民黨將於2022年改選黨主席，在剛經歷高雄市長補選慘敗後，外界甚至傳聞，國民黨內已提前逼宮現任黨主席江啟臣的情況，但前國民黨副秘書長蔡正元建議，2022年國民黨最好由由無意參選2024總統大位者出任黨主席，避免瓜田李下爭議，也避免有意參選總統大位者在黨主席職位上損耗。

蔡正元今天接受《POP大國民》專訪時指出，如果真如媒體報導有不少大老有意參選下屆國民黨主席是好事， 但不管屆時誰當黨主席，其實對2022選情有限，2022地方選舉主要是靠候選人本身，國民黨多數縣市長可爭取連任，不能連任的地方也不乏強棒，反而民進黨較缺少強而有力挑戰者，加上地方選舉民眾期待候選人務實一點，不要過度強調意識形態，因此他看好國民黨2022年選情。

但蔡正元認為，2024年大選就不一樣，如果有人明年選黨主席目的是參選2024總統，可能會出現瓜田李下的吳敦義陷阱，吳敦義在黨主席任內，最後其實已經沒有要選總統了，外界卻不相信，總覺得他各種作法不公正，所以2022國民黨應盡量由一個不可能選總統的人當選黨主席比較好。德國總理梅克爾的基民盟也另有黨主席負責操持家務，讓梅克爾沒有後顧之憂。

因此蔡正元也認為，雖然韓國瑜在國民黨尚有政治能量，未來仍有發揮空間，但若想參選黨主席，首先如今當主席要自備糧草，又會被質疑是否想選2024總統，上任後將不斷被媒體質疑損耗。

(中時 )