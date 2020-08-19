台灣在疫情肆虐中，大多數往返兩岸的台商台幹對台灣經濟貢獻良多，卻已半年以上沒回家了。國民黨今天呼籲政府應比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的台商台幹在符合條件情況下，可申請縮短居家檢疫時間，可早日享受天倫之樂，不要厚外籍人士而薄自己國人。

國民黨指出，以武漢封城日1月23日為起點，政府依省分逐步規定我國民入境，必須居家檢疫14天，再加上赴陸14天的隔離觀察，換句話說，半年以來，往返兩岸的台商台幹若要兼顧親情工作，來回一趟就必須花近一個月時間隔離，絕大多數的台商台幹因此都「自願」放棄返台假。他們有家歸不得，身在異鄉，獨自承受心中苦悶，而在台家屬許久沒和父母、小孩、丈夫、妻子見面擁抱，長期不知造成多少夫妻齟齬、家庭失和。

國民黨認為，面對如此人倫困境，政府措施若真為疫情考量，國人或許還可忍受，但政府卻推出厚外而薄己的政策，在6月宣布縮短來自中低感染風險國家／地區的短期商務人士居家檢疫時程，名單中有些國家的疫情傳染人數還較台商台幹聚集的大陸省市高。更不用提，以「展現台灣優質醫療及貢獻」為由，自8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫，甚又讓外籍政治人物免在台檢疫就能來訪，到處趴趴走，這就顯現「疫情比不上政治重要」。

國民黨指出，台灣對大陸的貿易順差近800億美元，尤其疫情當頭之際，據陸委會最新出版的《兩岸經濟統計月報》表示，「中國大陸成為支撐我國外貿最重要的地區」，若少了這些台商台幹的貢獻，台灣經濟將受到很大影響。因此，政府應比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的台商台幹在符合基本條件情況下，可申請縮短居家檢疫時間，讓他們可早日享受天倫之樂。

(中時 )