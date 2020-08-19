NBA季後賽西區首輪預測

洛杉磯湖人(第一種子)VS波特蘭拓荒者(第八種子)

湖人布萊德利(Avery Bradley)和朗多(Rajon Rondo)兩名善於防守的後衛都還在傷兵名單之中，首輪面對手感火燙的復賽MVP-拓荒者李勒德(Damian Lillard)可能會難以招架，但湖人進攻端擁有雷霸龍(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)兩位無解的進攻雙箭頭，可以預見系列賽李勒德燃燒自己瘋狂出手，在得分方面卻恐怕也很難跟上湖人。這是一個誰也守不住誰的飆分對戰，估計系列賽正確比數4:2湖人晉級。

休士頓火箭(第四種子)VS奧克拉荷馬雷霆(第五種子)

這也許是最戲劇化的對戰了，火箭全明星哈登(James Harden)和威少(Russell Westbrook)都是從雷霆過來的；雷霆現在的領袖保羅(Chris Paul)則是當初與威少互換的對象！球團交易操作的手段與球星相互較勁的心態在這個系列賽將直接用勝負見真章。威少股四頭肌的傷勢是此對戰勝負的第一大關鍵；雷霆面對火箭的五小陣容能否把握籃板優勢是第二大關鍵。看好本系列賽膠著又精彩，最終打滿7場由火箭險勝。

丹佛金塊(第三種子)VS猶他爵士(第六種子)

金塊與爵士陣中同樣都各擁有一名得分爆發力超強的後衛以及聯盟最頂尖的中鋒，差別在於金塊的整體團隊配合得更好、替補陣容也更為堅強！雙方週二的第一場對戰就猶如整個系列戰的縮影，爵士米歇爾(Donovan Mitchell)個人豪取57分卻難敵金塊6人得分上雙，預測金塊將以4勝1敗輕鬆晉級第二輪。

洛杉磯快艇(第二種子)VS達拉斯獨行俠(第七種子)

快艇的後場防線由貝佛利(Patrick Beverley)喬治(Paul George)以及里歐納德( Kawhi Leonard)組成，絕對是聯盟防守最佳沒有之一！令人意外的是週二與獨行俠首戰完全拿獨行俠發動機唐西奇(Luka Doncic)沒轍，這位歐洲新星拿下42分7籃板9助攻如入無人之境，要不是關鍵時刻獨行俠第二得分點波辛吉斯(Kristaps Porzingis)被判出場，首戰很有機會翻盤。快艇如今最大要務就是要重新審視看防唐西奇的策略，預測快艇最終以6戰淘汰獨行俠。

(中時新聞網)