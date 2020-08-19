新北市第4期防災士培訓課程在109年8月18日至19日，在慈濟雙和靜思堂舉辦進行，受訓對象主要為防災社區人員、市府局處以及各區公所災害防救工作人員等學員。(新北市消防局)

新北市第4期防災士培訓課程在109年8月18日至19日，在慈濟雙和靜思堂舉辦進行，受訓對象主要為防災社區人員、市府局處以及各區公所災害防救工作人員等學員。

本次培訓課程，由新北市政府和財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會(慈濟慈善基金會)共同舉辦，主要是教導防災合作機制相關觀念，以及推廣防災教育上的實質合作。

新北市副秘書長邱敬斌表示，在政府防救災資源有限情況下，積極推廣「防災士」制度及深化民眾自助互助觀念、培養自主防救災能力。新北市消防局從107年辦理防災士培訓至今，已累計1,000多名學員取得防災士認證。另外，濟慈善基金會也將在今年的7月，通過內政部防災士培訓機構申請，對於中央及地方未來防災士制度的推廣將更有助益。

取得防災士認證後，可以自主性協助政府或防救災團體依相關法令，辦理防救災宣導、救助，或自主推動防救災工作，是在地防災工作推動的主要骨幹，也是擔任公部門與社區溝通的重要橋梁，協助社區或工作場所防災整備工作，並在災害發生時，第一時間取得政府預警資料，協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。

(中時新聞網)