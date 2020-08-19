康全電訊（8089）預訂8月26日舉行上櫃前業績發表會，會中將由康全電訊的經營團隊對外說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

由於採實體法說會形式，康全電訊強調，為因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

寬頻通訊設備廠康全電訊公司成立於民國79年4月7日，董事長為任冠生，實收資本額為4.99億元，今年第二季營收7.22億元，較去年同期的5.21億元，成長逾38％，單季毛利率為33.08％，較去年同期的28.12％，上揚逾4個百分點，換算每股稅後盈餘1.26元，獲利較去年同期的EPS0.44元倍增。

另今年上半年累計營收13.59億元，表現雖優於去年同期的12.87億元，但增幅僅近6％，但獲利成長率卻達五成，經結算，上半年EPS 2.26元明顯優於去年同期的1.49元。

(工商 )