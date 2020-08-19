韓國《英雄聯盟》LCK夏季例行賽已進入第10周（本季賽事的最後1周），本周賽事雖然尚未結束，不過，已有4支隊伍確定晉級季後賽，分別是DWG戰隊（DWG）、巨龍X（DRX）、Gen.G戰隊（GEN）以及T1戰隊（T1），這幾支隊伍也是爭奪本季冠軍的熱門隊伍，其中DWG、DRX及T1，雖然已提前確定晉級季後賽，不過依賽程安排，3支隊伍仍將在本周四及周日的比賽中碰頭，這可說是季後賽的前哨戰。

名門T1在本季賽事最後1周的2場比賽所遭遇的對手，分別是例行賽戰績15勝2敗、排名第1的DRX，以及戰績14勝2敗、排名第2的DWG，對T1來說，2場比賽都會是硬仗。T1本賽季戰績12勝4敗、排名第4，表現雖然不俗，但所吃下的4場敗仗中，其中2場就是分別輸給DRX和DWG，此次再度對上2隊，要想扭轉乾坤，並非易事。不過，T1作為今（2020）年春季賽的冠軍隊伍，同時也是2013年、2015年及2016年全球總決賽的冠軍隊伍，賭上世界冠軍的尊嚴，自然有不能輸的壓力及決心。

T1中路選手Faker一直都是T1甚至可以說是LCK的靈魂人物，個人職業生涯曾經奪得3次的世界冠軍、2次的季中邀請賽冠軍，以及9次的LCK季賽冠軍，但如此亮眼的成績，本季例行賽光芒不再，依T1當時7勝4敗、游移在季後賽晉級邊緣的戰績，教練團勢必要做出調整，Faker則是在這一波調整中被教練團換下，並由17歲的天才小將Clozer取代其先發的位置。老實說，這一波的陣容調整並非沒有爭議，雖然T1在接下來的比賽中收獲了5連勝的成績，但T1在這5場比賽中所遭遇的對手，多非LCK的一線強隊，或許這5連勝的含金量，應該打點小折扣。

【8/20（四）16:00 T1戰隊 vs. DWG戰隊】

本周T1的第1場比賽對上DWG，這場比賽最大的看點，就是2支戰隊的中路大對決。對T1的Clozer來說，這場比賽也是真正考驗他是否具有穩坐T1中路先發位置的資格及潛力。T1的對手DWG是以中野組合作為戰術核心的隊伍，其中路選手ShowMaker在本賽季繳出15.6的KDA，大幅領先LCK其他中路選手（Clozer以7.5的KDA排名第2），加上ShowMaker與打野選手Canyon兩人本季的狀況極佳，在第七周及第八周，幫助隊伍分別從DRX、GEN兩支勁旅的手上搶下勝利。此次T1再度對上DWG，要想藉著新秀Clozer扳回一城，恐怕不太容易，因此推薦投注「不讓分－DWG戰隊勝」。

【8/23（日）16:00 巨龍X vs. T1戰隊】

DRX擁有相當優秀的雙C（中路AP Carry及下路AD Carry）組合，中路選手Chovy和下路選手Deft的組合，平均每局能輸出34,887的傷害數（LCK排名第3）以及搶下27,756的經濟數（同樣排名第3），雙C組合的表現，往往能成為DRX能否取勝的關鍵。不過，與DRX相比，T1的雙C組合也不遑多讓，中路選手Clozer及下路選手Teddy的組合，以平均每局33,795的傷害數（排名第5）以及27,467的經濟數（排名第4）緊追在後。此次T1再度對上DRX，兩隊的雙C組合勢均力敵，肯定是場龍爭虎鬥的比賽，勝負的關鍵可能在於哪支隊伍在比賽中犯的錯誤更少。不過，考慮到兩隊其他位置選手的近況，T1的狀態略勝DRX，因此推薦投注「不讓分－T1戰隊勝」。

(中時新聞網)