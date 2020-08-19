中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中舉行記者會。（趙雙傑攝）

日前彰化衛生局主動進行篩檢，意外揪出確診病例，但疫情指揮中心指揮官陳時中卻下令政風處調查，引起各界議論。而陳時中今(19日)也解釋，找政風處調查是因為該單位是第三方公正團體。國民黨前副祕書長蔡正元指出，政風單位什麼時候變成防疫篩檢的公正第三者？並砲轟陳時中，「會不會太扯了」。

對於外界質疑陳時中要政風處調查彰化縣衛生局，他今在記者會上說明，找政風處是因為該單位是第三方公正團體，是要理解居家檢疫者怎麼會跑出來，講處分就傷感情，只是希望地方有任何政策要告知，上下一條心才比較好防疫。陳時中還說，因為彰化衛生局後續大家有各種不同意見，這就是要請第三方去調查，「不希望變成政治口水」。

蔡正元在臉書上表示，陳時中掰說，找政風單位去修理彰化縣衛生局長「擅自篩出確診者」，是因爲政風單位是「公正第三者」，但政風單位是政治偵防單位兼管貪贓枉法，什麼時候是防疫篩檢的「公正第三者」？對此，蔡正元忍不住直批，「陳時中會不會太扯了？」

網友們則留言回應，「好厲害，福衛部還能指揮政風單位」「比扯鈴還扯」、「解決不了問題，就解決提出問題的人」、「政風：貪瀆和重大風紀，逆時鐘真沒知識。公務員啊！多做多錯。」

(中時新聞網)