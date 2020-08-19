結合流行音樂與在地元素，「089下鄉巡迴演唱會」今年將走進台東縣5個鄉鎮。 （莊哲權攝）

結合流行音樂與在地元素，「089下鄉巡迴演唱會」今年將邀請藝人前往大武、鹿野、成功、達仁、綠島演出，首場8月21日結合大武鄉聯合豐年祭，由今年入圍金曲獎8項大獎的排灣歌手「阿爆」引爆。

台東縣政府辦理「089下鄉巡迴演唱會」，從去年起一改往例，不再以商業模式的演唱會辦理，而是走進各鄉鎮近距離與民眾接近，鄉親可就近觀賞，讓藝術貼近生活。

今年邀請的藝人也都很在地，如大武場有排灣族的阿爆，成功場邀請海岸線阿美族的以莉．高露，綠島場則邀請到綠島出生的黑面仔，另外還有民雄、盧學叡、舞思愛．羔露、高瑞屏、妞妞、黃莉、康弘、康雅嵐等各具風格的實力派歌手接力至5個鄉鎮演唱。

各場也結合當地活動，首場將於8月21日搭配大武鄉聯合豐年祭，由唱將民雄及阿爆揭開序幕；第2場即是22日在鹿野鄉聯合豐年祭由盧學叡、舞思愛．羔露擔綱；第3場9月26日結合綠島馬拉松賽，帶來黑面歌廳秀；第3場10月10日成功鎮由以莉．高露及黃莉演出；最後1場則是在10月24日結合達仁鄉長青運動會由康弘、康雅嵐壓軸演出。

「089下鄉巡迴演唱會」19日辦理記者會對外說明，康雅嵐、盧學叡、舞思愛等3位藝人，以及將前往巡演的5個鄉鎮長率團親臨現場大力宣傳，歡迎大家把握機會。

(中時 )