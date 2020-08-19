高雄市長補選國民黨與民眾黨都慘敗，外界質疑民眾黨前景，前國民黨副秘書長蔡正元今日受訪時也坦言，不看好民眾黨2022和2024年的選情。

蔡正元今天接受《POP大國民》專訪時指出，接下來的選舉沒有政黨票，民眾黨過去拿到的政黨票是基於認同民眾黨與柯文哲投的，但接下來的選舉要派候選人，民眾黨在台北要派誰接柯文哲？其他縣市更難找出人選。下次台北市長選舉民眾黨連三足鼎立都做不太到，未來除非有強者願意帶槍投靠，而民眾黨自己培養的人看起來也沒有甚麼機會。

至於2024年大選，蔡正元認為，以柯文哲不算傑出的台北市政表現，要撐到2024很困難，他已走下神壇，要接受實事考驗，一個政績不彰顯的政治人物很容易被淹沒，未來兩大黨總統候選人想必都是強棒，總不能只提拆北門上面的忠孝橋引道，這只是議員層級的政績。

而蔡正元也不看好短期內(2022年為止)國民黨在高雄的選情，因為2022陳其邁將爭取連任，國民黨卻因為缺乏現任高雄本地立委，相對難以培養人才推出強棒候選人，但未來若2024年立委選舉國民黨打破高雄立委席次掛零的情況，就有機會出現比較強的市長候選人了。

(中時 )