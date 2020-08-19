本週五台灣運彩開售中職單場，恰逢週末富邦樂天師徒對決戲碼，達人看好富邦下半季所打出的不同氣勢，系列賽首戰強力推薦富邦「客隊勝」與「大分」賽果。

先說看好開「大」的原因：富邦悍將季中選秀補進海歸強打捕手張進德後，似乎有一掃上半季隊內茶壺風暴陰霾的氣勢，上週五戰僅一場因延賽未進行，在新莊主場對樂天以10:6獲勝後，緊接著移師花蓮作客對上統一，延續開週勝利的好采頭再拿三連勝，三場勝利總得分33分；單週賽事場均得分輕鬆上雙，看來整條打線狀態極為良好！

除了張進德加盟後屢屢貢獻關鍵勝打，悍將原本就不錯的棒序中，主砲高國輝穩定墊高自己的全壘打數量，在他加持下戰績攀升加速，像是上週對樂天的再見滿貫砲，更創下難得的中職歷史首發代打再見轟紀錄。此外，開路先鋒李宗賢也在上週演出單場6安，成為繼樂天林智平後的中職第二人，此紀錄也甚是難得。主力棒次手感火燙，當然更添開出大分機率！

至於兩隊的勝方之所以看好富邦，除了兩隊近況，更將上半季氣勢的延續納入考量：樂天上半季尾盤遭到中兄弟超車錯失季冠軍，士氣上挫折不小；而季初師徒對決一度對富邦取得六連勝(上半季樂天對富邦13勝7敗)，但隨著賽季進行統計數據漸往平均值靠近，以及富邦歷經整合後已慢慢提升對抗韌性(下半季迄今3勝3敗)，以本週開打前富邦甚至暫居第一的情形來看，除非樂天的打擊發揮得宜，否則在熟悉樂天的洪總帶領下，富邦是有機會一點一滴討回對戰顏面。

喜歡穩健獲利的玩家，這場中職單場可押注大分；而有膽一博的彩迷，則不妨加碼客隊富邦獲勝，尤其是不讓分高賠的玩法。預祝大家週五率先賺飽六、日遊樂預算，假期愉快！

(中時新聞網)