知名編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法5年前回台東故鄉創立舞團，9月初的5周年演出，將端出6部歷年來的舞碼選粹，但是台東場迄今僅賣出2成票，讓舞團備感壓力，布拉瑞揚19日緊急催票，邀請台東的朋友們購票入場，欣賞他們的心血結晶。

舞台上，男性舞者汗流浹背地舞動肢體，將力與美的陽剛之氣表現得淋漓盡致；布拉瑞揚舞蹈團即將在9月4、5、6日3天在台東縣私立均一實驗高級中學的明門藝文中心演出，舞者這幾天賣力練習，但至今只賣出2成門票，讓他們壓力更沉重。

舞團負責人布拉瑞揚‧帕格勒法說，今年舞團5周年特別企畫演出，包括創團時的首部作品「拉歌」在內的6部舞作選粹，每天兩部，分3天演出，1張票500元，鄉親購票入場，1次可欣賞2部作品，非常值得。

他說，過去周年舞展都在台北舉辦，5周年是個重要階段，因此決定要與台東的鄉親分享，這也是舞團在家鄉台東最盛大的聚會，希望有更多人認識布拉瑞揚舞團，讓他們有更好的基礎在台東從事創作。

舞蹈家、同時也是編舞家的排灣族人布拉瑞揚，2014年底離開雲門舞集，回到故鄉台東創立布拉瑞揚舞團；2016年尼伯特颱風重創在台東市糖廠的練習舞場，各界捐款幫舞團重新站起來。

(中時 )