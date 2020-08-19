藥華藥（6446）治療真性紅血球增多症（PV）新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b），歐盟上市國家再傳捷報，公司表示，近日已新增瑞典國家，其市場規上看數億歐元，未來除了有出貨藥品收入外，也將有另一波權利金收入。

藥華藥指出，真性紅血球增多症係為早期血癌，也是骨髓基因病變，從P1101三年臨床數據顯示P1101可以治癒PV。PV屬罕見疾病，因此藥價可以相對高，以P1101 250 mcg（μg）/0.5mL在瑞典藥價約2,400歐元。又因病人在適應使用Besremi後，為增加療效，需使用達500mcg（μg）/0.5m劑量，等於兩倍藥價，因此，未來應可帶來不錯的營收貢獻。

瑞典PV病人數約3,000人，患者每人每年費用約10餘萬歐元，市場上看數億歐元市場。

藥華藥的P1101，目前已在近半數歐盟國家及其他國家上市銷售，包括德國、奧地利、英國、法國、丹麥、捷克和新增的瑞典等國，該新藥今年7月也在非歐盟國的瑞士上市，均取得較高藥價。

P1101是全球第一個核准用於PV的第一線長效型干擾素治療用藥，預計歐盟會員國之後將陸續批准P1101之藥價，另非歐盟的歐洲國家也將陸續批准其藥證與其藥價，逐步擴大P1101在歐洲的市場。

藥華藥表示，除了歐盟上市外，P1101也已取得台灣藥證，明年第一季也可望獲美國FDA通過上市銷售，加上該新藥今年7月底也獲韓國孤兒藥資格認證，經營團隊也已立即啟動提出韓國PV藥證申請，力拼明和美國同步取證，加速拓展市場。

(工商 )