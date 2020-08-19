桃園市楊梅區中山路1巷周邊發生一起不明命案，31歲葉姓男子肩部以上卡在自小客車頭下，經救護人員拉出時已全身發紫、口吐咖啡色分泌物，即便施以心肺復甦術，仍當場失去呼吸心跳，送往楊梅天成醫院後宣告不治。

據了解，事發地點位於窄巷，救護車難以進入支援，救護人員只能手抱器材奔往現場救護，過程相當克難。救護人員指出，當時葉男面朝下、肩頸以上位置遭自家車頭重壓，肢體仍有些許顫抖，由於分隊另有火警勤務，無法出動消防車等救援器材協助脫困，2位救護人員便偕同1名派出所員警與多名現場民眾，徒手將車頭抬起將葉男拉出。

不過，雖然葉男順利從車下脫困，但他疑因缺氧而全身發紫、瞳孔放大，口吐咖啡色分泌物，手肘、膝蓋還有掙扎所致的瘀青，雖然救護人員立即施以心肺復甦術，葉男仍當場失去呼吸心跳，送往楊梅天成醫院後宣告不治。姑姑、姑丈得知消息後，紛紛趕抵該處為葉男加油打氣，葉男媽媽也立即前往醫院，但兒子最後仍回天乏術。

由於葉男死狀離奇，現場民眾猜測這是否為修車而造成的不幸。不過，有民眾解釋，葉男為獨居男子，家人則住在周邊房舍，平常不太會自己修車，應該不是修車造成的事故。

楊梅警方表示，報警民眾為路過的徐姓女子，因發現葉男遭車重壓無法移動，進而報警。經鑑識小組採證後，勘查現場無監視器與打鬥痕跡，亦無留有遺書。葉男除頭部外，身體也無其他明顯外傷，家屬目前對死亡無意見，在製作完發現人、家屬筆錄後，全案報請桃園地檢署相驗。

(中時 )