蔡壁如。（圖／旗楷得勝節目提供）

高雄市長補選落幕後，民進黨陳其邁以61多萬票當選，而民眾黨候選人吳益政僅獲3萬8960票，得票率僅4.06%，因得票率未超過5%，200萬選舉保證金將被沒收。對此，蔡璧如今在政論節目中則是透露，200萬保證金拿不回，真的「超心疼」。

蔡壁如接受中時新聞網節目《旗楷得勝》訪問。（圖／旗楷得勝節目提供）

蔡壁如今(19日)日接受中時新聞網節目《旗楷得勝》時表示，被稱為「女柯P」並不開心，自認EQ比柯文哲高，比較想要做自己，也自誇記性好。談到和柯文哲相處，蔡壁如說，兩人常常吵架 ，從葉克膜吵到市政府，大聲吵架到所有幕僚都迴避，至於講話直白程度，兩人可以說是「五十步笑百步」。

蔡壁如表示，跟著柯文哲到市政府脾氣好很多了，柯的大砲脾氣也有改善，之前在醫院生氣還會甩病例，但所有醫護人員都認同他的抓狂是為了病人。

主持人張啟楷問到，醫院、市府、立法院，最喜歡在哪個環境工作？蔡壁如說，自己最喜歡在醫院工作，雖然高壓、病人在生死間搏鬥，但學習很多，相當專業，且有立即成效，而市政要花很多冗長時間 ，卻沒有立即效果，對於立法委員的角色要監督別人，也很不習慣。

另外，面對高雄市長補選吞敗，200萬保證金拿不回，蔡壁如則坦言「超心疼」。想看完整影片請繼續追蹤《旗楷得勝》。

(中時新聞網)