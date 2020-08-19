國民黨立法院黨團總召林為洲喊出要「告別韓流」，前國民黨主席朱立倫也主張國民黨要擁抱主流民意不能在同溫層取暖，遭質疑是否想讓國民黨與韓粉切割，對此前國民黨秘書長蔡正元呼籲，黨內政治人物對韓粉應抱持更開放心胸，國民黨想挑戰2024的人若連韓粉都無法溝通，還出來選幹嘛？

蔡正元今天接受《POP大國民》專訪時指出，韓國瑜政治立場中間偏右，但經濟民生政策又中間偏左，國民黨要注意這樣的政治氛圍，如果國民黨在政治經濟立場都偏右，就會與韓粉有落差，黨內政治人物不能因為面對韓粉就心存戒備，這不是大氣政治人物應有的態度，少數韓粉因為韓國瑜兩次失敗，難免會有情緒，對這些人應予安撫，要把韓粉當資產，國民黨想挑戰2024的人若連韓粉都無法溝通，還出來選幹嘛？

不過蔡正元也指出，2016和2020國民黨慘敗，面臨中間選民支持率大量流失問題 ，中間選民未必多數真的都喜歡蔡英文，2018民進黨才慘敗，但中間選民多數親美，如今國民黨採親美立場是對的，所以他也喊出擱置九二共識，畢竟國民黨不是執政黨，兩岸有問題由民進黨負責，加上蔡英文放棄九二共識四年看起來也沒事，怎麼反而要求國民黨苦守九二共識？國民黨不用那麼笨，大可擱置九二共識，看蔡英文與中共怎麼玩，不用當蔡英文的剎車皮。

(中時 )