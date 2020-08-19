從小由阿嬤帶大的台東19歲卑南族少女黃麥臣，曾獲全國國標舞新秀組冠軍，眼看90歲阿嬤年事漸高，決定暫時中斷學業投身照服員訓練，要以更專業的技能照顧阿嬤，她希望有朝一日站上國標的世界舞台，向阿嬤證明「我所擁有的一切，都是您給我的」。

黃麥臣去年從公東高工幼保組畢業，今年報名參加衛福部台東醫院承辦的原住民照服員訓練，包括1周的實習在內，她用苦練國標4年的意志力完成課程，該院護理之家護理長張緯梵對她的細心與堅持大為肯定。

「從小都是阿嬤照顧我，現在阿嬤身體不好了，該是我照顧她的時候」，黃麥臣說，阿嬤經常會全身突然抽筋，連走路都沒辦法；心臟不好加上雙腳裝人工關節，因此決心要扛起照顧阿嬤的責任，好讓母親放心外出工作。

黃麥臣4年前開始學國標拉丁舞，高二時曾經拿下2018年世紀盃全國公開賽大專新秀組第名，也在今年青年節獲社會優秀青年表揚，她說，當初堅持學舞，現在阿嬤需要她，所以也要為阿嬤堅持下去。

黃麥臣父母離異，從小就是阿嬤帶她長大，她說，這次參加照服員訓練，除了要以更專業的技能照顧年邁的阿嬤以外，也想照顧更多老人家，希望能順利考上照服員證照，讓工作更穩定。

(中時 )