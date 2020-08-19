2019-20賽季的歐洲賽事進入爭冠最終章，歐足聯歐洲聯賽(又稱歐霸聯賽)率先在本週末(8/22 3:00)登場，由西甲的歐霸專業戶塞維亞，迎戰義甲浴火重生的傳統勁旅國際米蘭，比賽在德國科隆的萊茵能源球場舉行。由於比賽時間在台灣週末凌晨，週末24小時營業的台灣運彩有加開單場及場中投注，球迷也可以在愛爾達體育台同步零時差觀看轉播。

塞維亞是最近15年第6次打進歐洲聯賽決賽(包括前身歐洲足聯盃，2009-10賽季改制為歐洲聯賽)，前5次奪冠率百分百，因此被媒體稱為「歐霸專業戶」，且都是衝著冠軍而來。塞維亞在6月復賽後氣勢如虹，各項賽事取得9勝5和的不敗戰績，西甲守住第4名取得下季的歐冠資格，歐霸則成功挺進決賽，而且從16強起連勝羅馬、狼隊和曼聯等3支強豪，本賽季才執教塞維亞的前西班牙國家隊和皇馬總教練洛佩特吉(Julen Lopetegui)，誓要將史上奪冠次數最多的紀錄繼續往上堆高。

「藍黑軍團」國際米蘭是史上唯一未曾降級的義甲球隊，史上18次贏得義甲軍與同城宿敵AC米蘭平分秋色，僅落後於36次奪冠的「老婦人」尤文圖斯。然而，國米最近一次在義甲封王已是2010年，該年度寫下義甲5連霸，同時也贏得隊史第3座歐冠錦標；但自從尤文圖斯再次崛起後，國米就與聯賽和歐洲冠軍絕緣，連義大利盃冠軍也在2011年後未再取得。

不過國米本季大翻身，去年5月聘請前尤文圖斯的冠軍教練孔蒂(Antonio Conte)接掌兵符，也在轉會市場大肆招兵買馬，引進了丹麥中場艾里克森(Christian Eriksen)、比利時前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)、智利前鋒桑切斯(Alexis Sánchez)、英格蘭後衛阿許利揚(Ashley Young)和烏拉圭後衛戈丁(Diego Godín)等即戰力，本季在義甲一度給尤文圖斯帶來極大威脅，雖然最終以1分之差落後尤文屈居亞軍，但已經是近9個賽季的最佳戰績，在歐洲賽場也是繼2010年贏得歐冠錦標後，近10年內第一次打進決賽。

塞維亞主打4-3-3的攻擊陣型，採用高位逼搶戰術，防守時則轉換為4-5-1，近11場比賽只失5球，防守表現理想，但進攻較不突出，僅靠阿根廷射手奧坎波斯(Lucas Ocampos)獨撐大局。國米主打3-4-3，這也是孔蒂在執教切爾西贏得英超冠軍時的理想陣容，國米同樣有優異的防守，加上擁有兩名類型不同的前鋒盧卡庫和勞塔羅.馬丁內斯(Lautaro Martínez)，兩人聯手在義甲貢獻37個進球，國米本季在義甲是失球數最少，進球數第2多的球隊(僅次於瘋狂進攻的亞特蘭大)。預料兩隊在決賽都會發揮防守本色，傾向小分(2.5球)，有可能要到加時才能分出勝負。

歐霸決賽對戰隊伍比較

(中時新聞網)