（舊振南推出多款中秋禮盒新品供選擇，吸引企業客戶、福委會訂購。圖／曾麗芳）

百年餅舖-舊振南搶攻中秋送禮市場商機，今年中秋禮盒以雙悅好月為主題，以月兔與跳色桂枝等中秋意象、童趣活潑中帶精緻質感！此外，舊振南持續推出高度客製化服務，例如客製化印章、專屬腰封等，滿足送禮獨一無二的需求，並且推出多款新品可供選擇，吸引遊戲業、電子業等企業客戶、福委會搶先訂購，詢問度激增近一倍。

舊振南第五代傳人暨營運長李立元表示，後疫情時期，舊振南發現，今年企業客戶不僅提早下單且訂購數量也較多，一口氣訂購100盒以上的訂單不少，目前大宗訂購佔了舊振南中秋送禮市場的七成；至於客製化服務部分，中秋禮盒訂購數量只要超過60盒以上，舊振南就提供專屬客製化服務。

值得一提的是，舊振南受到弘道老人福利基金會的邀請，與國立台中科技大學「地方共創設計研究室」，三方攜手推出2020年「不老中秋文創月餅禮盒」，限量100盒，即日起開放預購，一起傳遞夢想與支持銀髮就業。

舊振南今年特別以「雙」為年度主題，意有喜悅、團聚、豐滿雙乘之意。今年中秋，舊振南推出許多創新口味，也象徵舊振南在「百年漢餅手藝X創新口味」雙者間融合，激迸出更多趣味的火花。禮盒設計以「月兔嬉遊」為主軸，月兔點綴於跳色桂枝剪影間，襯托金黃月暈平衡視覺，將中秋元素熱鬧而不顯雜亂地滿版呈現，盡顯佳節歡樂之趣。

舊振南今年推出創新奢華版綠豆椪，分別有「奢華松露」、「頂級法芙娜可可」兩種新口味！其中，「奢華松露綠豆椪」嚴選頂級松露油與松露鹽，與香菇拌炒後揉入精製綠豆沙餡中，蕈菇的鹹香搭配綠豆的清香，融合成獨特的韻味；「頂級可可綠豆椪」嚴選殿堂級法芙娜莊園可可，淡雅清香的綠豆沙內餡包裹著醇郁花果香可可，品嚐苦甜的優雅美味。禮盒搭配精緻木盒設計，即日起開放全台門市預購。

此外，因應中秋佳節，舊振南也推出季節限定「柚子酥禮盒」，精選友善耕作的清香老欉文旦，慢工熬製金黃柚子醬，酸甜爽口、味甘如蜜；搭配外層豐潤奶香酥皮，一口咬下皮酥餡軟，唇齒間瀰漫誘人香氣，洋溢自然清甜的幸福美味。即日起在全台舊振南門市，可搶先購買品嚐，8月底前還可享88折優惠。

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