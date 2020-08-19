台灣首檔原油期貨槓桿ETF─元大S&P原油正2 ETF（00672L；以下簡稱元大原油正2）自10月1日起將恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率之計算，即最近30個營業日（自8月19日到9月30日止）之基金平均單位淨值若低於2元，元大投信將申請終止信託契約。

元大投信表示，元大原油正2是否申請清算仍需視8月19日到9月30日止30個營業日基金平均單位淨值是否低於2元而定，且縱使符合申請終止信託契約之門檻而提出申請，但基金並非一經申請終止信託契約就立刻下市清算，仍有必要之下市清算作業期間，於該作業期間內，投資人仍得進行交易，故提醒投資人應密切注意該檔基金之平均單位淨值變化及市場相關的公告訊息。投資人若想了解該檔ETF近30個營業日的平均單位淨值，可上元大投信ETF網站（https://www.yuantaetfs.com/#/ROC）查詢。

元大投信指出，若元大S&P原油正2 ETF於10月第1個營業日（即109年10月5日）觸及終止信託契約的門檻，該公司將申請終止信託契約。

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