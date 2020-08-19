《粽邪2》監製鄒介中（左）與大甲鎮瀾宮董事長顏清標合影。（華影提供）

《粽邪2》劇組和演員在嘉義新港奉天宮受到熱烈歡迎。（華影提供）

《粽邪2》劇組參拜板橋慈惠宮。（華影提供）

即將在9月2日上映的國片《馗降：粽邪2》從17日開始展開一連三天的全台宮廟巡禮，監製鄒介中帶著劇組演員顏正國、阿西（陳博正）、許安植、陳雪甄、楊慶煌等人從台北艋舺青山宮出發，前往板橋慈惠宮、接雲寺、松山慈祐宮。18日抵達台中大甲鎮瀾宮，顏清標董事長也親自出席活動，演員們受到鄉親熱烈歡迎，鄒介中說：「民眾有穿著《粽邪》第一集T恤來幫我們加油的鐵粉，很熱情，每一場活動都變成演員簽名大會，簽名簽到行程完全延後。」

阿西與家人在新北市烏來主持龍太宮，本身就對宗教信仰虔誠，他此番跟著劇組一起北中南宮廟巡禮走透透，每抵達一處就跟宮廟中所有供奉神明說話，無一疏漏，阿西說：「就是感受一下那邊的氛圍，然後祈求電影票房能夠大賣。」鄒介中說：「每次要拍大合照都找不到西哥，仔細一看，才發現他還在很虔誠地跟神明說話。」

《粽邪2》劇組19日參拜了嘉義新港奉天宮、龍隱寺、台南大天后宮，因為反應熱烈，還追加參拜了兩個宮廟，電影中有「跳鍾馗」片段，劇組也特別加入參拜嘉義光祿廟（鍾馗廟）的行程。

(中時 )