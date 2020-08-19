樹林警分局山佳派出所警員陳昱豪、警員王彥友等2員於109年8月17日擔服巡邏勤務，21時許在新北市樹林區東華街3巷6號前見一名無助的老婦人獨自坐在路邊，便上前詢問關心。

經警方詢問，該名老婦因年事已高且有輕微失智，僅表示自己今日跟兒子吵架負氣離家散散心，見時間已晚要返家時卻找不到回家的路，且口中念著：「我女兒一定很擔心我。」，警方遂立即將該名老婦人回派出所休息並安撫其情緒，並提供開水飲用，經警方多方管道查證身份並通知女兒前來領回，女兒到場後表示，聽到母親離家後便著急的在外面尋找，感謝警方及時協助，否則在這炎熱的天氣下又沒補充水分怕老人家會中暑，非常感謝警察的幫助。

樹林警分局特別提醒，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者如有失智症狀可至社會局申請愛心手鍊，並應主動關心、多注意長者動向，以免長輩什麼時候出門也不知道，而增憾事。

(中時 )