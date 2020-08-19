苗栗縣政府在苗栗市設置YouBike，供民眾、學生通勤、上下課使用，擬於通苑等地拓點。（何冠嫻攝）

苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮YouBike公共自行車站點，啟用迄今吸引183萬人次使用，因應民眾要求，苗栗縣政府盤點站位，並推動2期拓點計畫，將於苑裡、通霄、公館、後龍4鄉鎮共設置20個站點，嘉惠更多民眾。

縣府工務處長古明弘表示，苗栗、頭份、竹南站點平均每個月使用率超過10萬人次，多作為通勤、通學之用，其中又以苗栗市苗栗農工、苗栗高中站點使用率最高。不少民眾希望這3個鄉鎮市能增加站點，但礙於經費問題，工務處盤點30站使用率，發現頭份市建國國小合作街、市公所、蟠桃國小、竹南鎮環市延平路口、國家衛生研究院等站位，使用率較低，並與當地公所研商，將遷移站點，選擇較有潛力且需求較大的地點，期許發揮公共自行車的最大效益。

針對YouBike公共自行車2期拓點計畫，古明弘表示，將於3萬人口以上的後龍、公館、通霄、苑裡設站，盤點20個可行地點，每鄉鎮各設置5站，刻正辦理招標作業。工務處說明，目前苗栗縣與新竹市、竹科可跨區借還車，免收跨區調度費用，未來苑裡設站也將爭取與台中大甲可跨區借還車，以提升騎乘便利性，完善在地居民的生活機能。

(中時 )