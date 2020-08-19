基隆市政府串連各裝置藝術推出參觀遊程，打造「時空漫遊飛船」邀請民眾一起搭船重返大航海時代。（陳彩玲攝）

基隆市近年不斷保存、修復許多歷史空間，也典藏不少過往的在地故事，基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯19日表示，市府推出觀光新玩法「時空漫遊指南」，以歷史場景為基礎，設計8處藝術裝置，並串連水路遊程，搭船出海遠望基隆，打造在地觀光新旅程。

觀銷處表示，藝術裝置已正式啟用，市府不僅串連各裝置點推出參觀遊程，並與基隆最新水路遊程結合，打造「時空漫遊飛船」邀請民眾一起搭船重返大航海時代，並在海上欣賞與歷史故事呼應的裝置藝術，一路暢行基隆400年的歷史與記憶。

文化局長陳靜萍說，這次跨時空漫遊打開結界，加入水陸遊程，400年前其他歐洲國家曾在海上觀望基隆，這次推動時空漫遊飛船，讓大家體驗在海上回看基隆的趣味，一定能發現在地獨特的魅力，另外，這8處藝術裝置全天開放，請民眾一起到現場體驗有趣的互動，了解基隆豐富的歷史，也留下美好回憶。

曾姿雯指出，「時空漫遊指南」運用在地豐富的城市歷史元素，緊密地與文化觀光結合，希望能創造民眾體驗基隆旅遊的新模式，市府這次特別與許多藝術家合作，共同打造能訴說基隆歷史場景的裝置，邀請更多來自全台的旅客造訪基隆、深入查訪在地。

(中時 )