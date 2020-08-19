越南移工返國後確診 指揮中心排除在台灣感染 19:012020/08/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心召開記者，說明最新疫情。（圖／疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傳出多地又驗出來自台灣的新冠確診者，分別是大陸上海、越南以及寮國，其中越南的個案經了解為一名40多歲的男移工，曾在台灣北部工作，8月7日自台灣搭機返回越南，當時機場採檢結果為陰性，於集中檢疫時確診，指揮中心晚間回應，經越南國際衛生條例的窗口來信說明，越南已研判今日指揮中心新聞稿所提及從台灣返越南確診民眾應被兩位從日本返越南的民眾感染所致，因此宣布結案。 (中時 ) #台灣 #越南 #指揮中心 #確診 #移工 也許您會感興趣 推薦閱讀 離台確診爆不停 上海通報1個案探親返陸染疫 09:022020/08/19 生活 疫情中心令政風查辦彰化 國民黨轟：見笑轉生氣 10:532020/08/19 政治 彰化衛生局遭調查 鄭文燦：沒有追究責任的問題 17:132020/08/19 政治 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 09:132020/08/19 政治 一般旅館收居檢者 指揮中心將研擬罰則 15:512020/08/19 生活 彰化縣揪確診 陳時中竟下令政風調查 04:102020/08/19 政治要聞 比利時工程師肺功能下降逾3個月 張上淳：境外感染可能性較高 14:522020/08/19 生活 居家檢疫者仍入住防疫旅館 北市府感謝指揮中心從善如流 16:592020/08/19 生活 基於防疫考量 黃偉哲建議：國門暫時別開放 14:302020/08/19 政治 彰化主動篩檢遭調查 在地醫師聯名致信陳時中：犯了什麼滔天大罪 08:452020/08/19 生活 生活熱門新聞 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 從台出境者確診爆不停！指揮中心宣布擴大篩檢 櫃姐外送員都入列 - 生活 越南移工返國後確診 指揮中心排除在台灣感染 - 生活 新北將推八里纜車 完成新北觀光圈最後一塊拼圖 - 生活 陳時中要查衛生局 網揭疾管署最怕2問題 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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