今天傳出多地又驗出來自台灣的新冠確診者，分別是大陸上海、越南以及寮國，其中越南的個案經了解為一名40多歲的男移工，曾在台灣北部工作，8月7日自台灣搭機返回越南，當時機場採檢結果為陰性，於集中檢疫時確診，指揮中心晚間回應，經越南國際衛生條例的窗口來信說明，越南已研判今日指揮中心新聞稿所提及從台灣返越南確診民眾應被兩位從日本返越南的民眾感染所致，因此宣布結案。

(中時 )