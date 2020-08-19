「如果認為中共武統台灣，的說法只是虛張聲勢，那就大錯特錯，是極其危險的。」這是世界知名民主理論學者戴雅門(Larry Diamond)的警告，他在接受胡佛研究院播客(Podcast)訪談時表示，美國大幅低估中共未來的危險性，他們說要入侵台灣絕不是吹牛。

《美國之音》報導說，戴雅門接受史坦福大學胡佛研究院的播客以《中國挑戰的過去、現在和未來》為題進行訪談指出，「儘管也希望中共是在虛張聲勢，但是我認為，說出中共虛張聲勢這句話本身是危險的，是錯覺。我們曾以為他們在香港問題上也是這樣，結果不是。」中共會認為即便對台灣動武，也能夠逃避被懲罰的後果，正因為他們征服香港之後，西方無能為力。

戴雅門說：「你只要看中共軍事現代化的速度，以及有些武器的能力，就不會認為他們只是在嚇唬人。雖然我也不認為中共一定會武力入侵，但肯定是在準備著，關於這點是不用懷疑的。也許他們沒有信心今天就攻打成功，但是每年都在造勢。大陸和台灣軍力對比的差異每年都在加大。他們關於對付台灣不會有後果的說法，在內部獲得更多的贊同。」

中共軍事入侵台灣很可能是以迅雷不及掩耳之勢，戴雅門說，「我認為，中共已經準備好了。中共政治和軍事領導人越來越相信，美國不會捲入，因為西方混亂而虛弱，還缺乏意願。」他指出，中共如果付諸實施的話，將導致二戰之後世界格局的最大改變。

戴雅門還引用美國前總統羅斯福的話說：要「輕言細語，手握大棒」，一方面避免刺激中國的民族主義，避免讓他們不計後果，另一方面加強武裝。在台灣問題上要謹言慎行，這是一條非常細微的分界線。

戴雅門說，我們需要就中共的銳實力和台灣問題發出警告，現在最擔心的是未來20年的國際秩序，美國外交政策和智庫極大低估了未來5到10年的危險。我們不僅應該加強和鞏固國際聯繫，而且還要特別注重亞太地區。

(中時新聞網)