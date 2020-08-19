蔣宸豑於延長賽勝出後，老婆吳麗文及女兒上前灑水慶賀。（TPGA提供）

2020 ThreeBond福興挑戰賽今天進行最後一回合決賽，職業球員蔣宸豑經過一洞的加洞延長賽，以精準的切桿抓鳥擊敗兩位地主職業選手王偉軒與黃柏叡，贏得冠軍獎杯與冠軍獎金台幣15萬元，也讓小女兒終於有機會潑爸爸水。

蔣宸豑今天打出71桿，與繳出68桿的黃柏叡及71桿的王偉軒，同以兩回合總桿低於標準桿2桿的142桿並轡領先，三人須透過延長加洞賽分出勝負，直接在第18洞進行第一次延長賽，蔣宸豑開球在球道中間，第二桿以58度切桿，把球精準地送到旗桿邊，獲得在場觀眾如雷掌聲，再靠著精準推桿抓下博蒂，技壓平標準桿的王偉軒、吞下柏忌的黃柏叡，漂亮贏得冠軍。

這是38歲的蔣宸豑自2011年創見公開賽摘冠以來，相隔9年再度奪冠，賽後他分享道，這次奪冠特別開心，因為已經很久沒有贏比賽了，特別是小女兒懂事以後常會看他比賽，總問什麼時候可以看到爸爸奪冠好潑爸爸水，這次終於讓她如願了。

和黃柏叡並列亞軍的地主選手王偉軒，追求個人連霸與今年第三冠不成，目前他在ThreeBond 挑戰巡迴賽總獎金排名仍暫居首位，之前曾帶走今年TB挑戰巡迴賽斑芝花與東方日星的兩座冠軍。

(中時 )