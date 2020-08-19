新北市瑞芳區有3人爬「劍龍稜」脫力走不下山，新北市消防局緊急出動6車18人疾馳救援。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區劍龍稜地區，有3名遊客於早上6點從南子吝步道出發，經過鋸齒陵後，轉往五五峰、往茶壺山方向，但有其中1名19歲的張姓男遊客，因無法負荷連續7小時的長途，身體虛脫無力，無法自行走下山，新北市消防局獲報後，立即派出第六救災救護大隊前往救援，並於下午4點半左右回到登山口，解除一場登山驚魂。

新北市瑞芳的劍龍稜為「東北角黃金十稜」之一，並以攀爬路線刺激、路途景色優美，受到不少遊客熱愛，但稜線上有一列一列高聳的垂直岩塊，並且沒有繩索加護配上斷崖的稜壁，只要一時沒踩好，就掉落山谷的超危險路線，雖然攻頂後會很有成就感，但鮮少人敢挑戰。

新北市消防局指出，在獲報後，便緊急調派1中隊瑞芳、九份、秀峰3個分隊，共6車18人前往救援，在消防人員抵達現場後，先給予適當飲用水及冰鎮包降溫，並引導一行三人下山，最後在下午4點38分回到登山口，回到山下的3人則指出不需送醫。

新北市政府消防局第六救災救護大隊呼籲每一位登山者，若要入山應提前做好自己身體、心理、體能、裝備、資訊、糧食、安全、環保的準備，才能進入山區活動，並且在評估自己的身體狀況後，再選擇適合的山域類型。

(中時 )