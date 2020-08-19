李湘回應3顆愛心，原諒老公失態。(取自王岳倫微博)

大陸46歲導演王岳倫，2013年帶著可愛女兒王詩齡（Angela）參加湖南衛視親子實境秀《爸爸去哪兒》聲名大噪，與女星李湘一家3口幸福婚姻令人羨慕。未料他上週卻被拍到與一位身材火辣的女子，在KTV包廂外舉止親密，疑似出軌。對此，他稍早也在微博大動作告白妻女寫下：「永遠愛你們！至死不渝！」而李湘的回應也令大批網友看了尷尬。

王岳倫被直擊在KTV包廂外，與一名身材姣好的女子舉止曖昧，上演浪漫璧咚臉廝磨，疑似出軌。他隨後也為此向大家道歉，但就強調是「和朋友聚會醉酒後失態和不檢點的行為」，並非外遇，也決定戒酒反省。

只是王岳倫才道歉沒多久，又被爆出KTV外遇正面照，摟辣妹腰又親密撫脖，慘遭吐槽看起來一點都不像醉後失態，清醒的很！而老婆李湘則是一直沒有回應，狀況令人憂心。

稍早王岳倫又在微博PO出一家3口全家福照，高調告白妻女：「永遠愛你們！至死不渝！」終於打動李湘，當下也以三顆愛心回應老公告白，看似原諒。

不過這對夫婦倆的互動就讓網友直言看了尷尬，紛紛吐槽「真的太尷尬了」、「此地無銀三百兩？至死不渝大可不必」、「犯錯之後的保證書？？」、「行吧，反正大家看破不說破～你們自得其樂就好」、「有點許幻山的感覺了」、「好諷刺，和李湘合照那張黑色的衣服，跟壁咚時穿的是同一件」。

(中時新聞網)