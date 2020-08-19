台灣新冠肺炎疫情有升溫跡象，配合市府防疫升級，台南市教育局率先要求補習班師生應落實全面戴口罩、量體溫及加強環境消毒措施，教育局長鄭新輝今天下午率隊稽查，並宣導正確防疫觀念，他強調，查有若未落實者就要求立即改善，仍未改善就公布機構名稱，展現防疫決心。

台南市教育局下午展開補習班防疫專案稽查，以常規防疫措施及宣導為稽查重點，項目包含是否落實體溫量測、戴口罩及班舍消毒、張貼防疫文宣及防疫物資管理等，初步稽查情形良好，近期仍將陸續進行抽查。

鄭新輝表示，暑假期間，學生至補習班比例相對時間較長，面對潛在傳染風險仍應審慎看待，為守護學生健康，超前部署、料敵從寬、禦敵從嚴的指導原則，配合市府防疫升級，要求各補習班落實全面戴口罩、量體溫，並加強班舍消毒，若生病就不上班、不上課。

他也走進補習班教室內宣導，特別向學生說明戴口罩附加價值，除了罹患流感比率大減，感染腸病毒人數也明顯下降。鄭新輝說，8月17日起就要求補習班應全面戴口罩，未落實經勸導不改善，將移請衛生單位裁罰新3000元以上1萬5000元以下罰鍰，教育局近日也將邀集校長、教師團體召開防疫應變會議，商討開學後校園防疫措施。

(中時 )