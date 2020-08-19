女星楊穎（Angelababy）主演的懸疑緝兇劇《摩天大樓》今（19日）晚上八點於WeTV獨家首播，日前釋出的前導預告中，只見飾演美女咖啡店老闆「鍾美寶」的她身穿一襲金色流蘇低胸長禮服穿梭在一棟大樓間，但每個人見到她都露出詭異表情，最後她倒在地上成為一具冰冷屍體，所處房間變成兇案現場，在該劇曝光預告中短短1分56秒內就「領便當」，令粉絲都心疼急問：「是誰殺了鍾美寶！」

Angelababy日前受訪時透露，該角色是個「神秘且有很多秘密」的女子。外表看似單純無害，卻有著許多不為人知的一面，不僅和原生家庭的關係撲朔迷離，對待每個身邊男人的態度也完全不同，一會兒是我見猶憐的白蓮花，轉身卻成為已婚建築師鄭人碩的「小三」，和鄭人碩擁抱依偎、甜蜜共浴，只見鄭人碩心疼說：「一個女孩子家到大城市討生活，找個依靠難免嘛！」網友紛紛敲碗好奇倆人在劇中關係，是否因感情生變而導致情殺。

Angelababy《摩天大樓》與鄭人碩共浴畫面曝光（翻攝WeTV

Angelababy新劇化身千面女郎。（翻攝WeTV）

Angelababy在《摩天大樓》化身成「千面女郎」鍾美寶，彷彿一人分飾多角，展現女性各種不同樣貌，她先是展平易近人的一面，纖長濃密的睫毛下，是一雙乾淨溫柔的眼睛，因此讓人卸下心防，「什麼話都能跟她說！」後又像花枝招展般，被直指整天只知道勾引男人。該劇預告中，Angelababy時而展現梨花帶淚的可憐模樣，時而嫵媚多情，許多網友大讚她演技炸裂。

《摩天大樓》改編自同名原著小說，觀眾將在劇情的精心安排下變身為「玩家」走進羅生門，透過受害者、警探、嫌疑人等不同視角，找到案件真相並透析人性善惡，體驗「沈浸式追劇」的全新感受。該劇描述一幢摩天大樓中咖啡店的美麗店長（Angelababy飾演）的詭異死亡，兩位警探（郭濤、楊子珊飾演）抽絲剝繭辦案，發現出沒該棟大樓的管理員、房仲、小說家和白領上班族全都是嫌疑人，眾人各說各話，但也逐漸拼湊出受害者的真面目。

(中時 )