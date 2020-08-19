德國《焦點》（Focus）雜誌發表客座評論，認為川普很難打贏針對大陸的貿易戰，並為此提出了四個理由。這篇題為《川普誤判大陸：他無法打贏貿易戰的四大原因》的評論寫道：

「大陸對其勢力範圍內的企業進行操控或補貼，而得益於其巨大的產業鏈，大陸隨時都可以讓其經濟進入狂熱狀態。也正因為如此，川普政府得出一個結論，西方必須要脫離大陸。脫鉤成為新的戰略術語。美國國務卿蓬佩奧現在也表示：『世界上熱愛自由的國家要對大陸施加影響，促成該國的改變。』」

《焦點》雜誌客座評論員Gabor Steingart認為，「脫鉤」、「改變」聽著簡單，但實際上可操作性卻很差。他認為基於以下四個原因，川普的對華政策將很難奏效：

「第一：大陸經濟的抗打擊性要明顯超過美國經濟，因此，美國強勢的貿易政策等同於自殘行為。總部位於華盛頓的世界貨幣基金預計，雖然經歷疫情衝擊，大陸經濟今年仍能增長一個百分點，而美國經濟則要接受至少下滑8%的事實。其次：國際投資者們顯然也並不看好川普。深圳已經取代紐約成為世界上最成功的股票交易所。2019年1月4日以來，深證指數已經上漲了85%，而道瓊斯同期只增長了19%。第三：大陸擁有14億消費者，是美國的四倍。而計劃與市場相結合的經濟模式，更蘊藏著讓經濟長年增長的潛在動力。」

作者認為，美國已無法逆轉大陸融入世界經濟的現實。大陸經濟在全球經濟中的占比已從1995年的2%升至目前的16%。「出口商們不喜歡大陸，但他們喜歡大陸巨大的市場。」

作者最後得出的結論是：「從情感上講，應當支持川普，但從經濟利益層面上，結論卻恰好相反。讓西方同大陸脫鉤的政策根本無法兌現的原因很簡單，因為根本就不存在所謂的『西方陣營』。大陸有句老話說得很貼切：不要去打一場你無法獲勝的戰爭。」

(中時新聞網)