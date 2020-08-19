上緯投控（3708）受到中國大客戶金風出貨恢復成長所致，加上碳纖維拉擠板材打進全球風機龍頭三菱重工維特斯（MHI Vestas）供應鏈，出貨開始放量，第2季獲利季增翻倍，EPS 2.73元；上半年EPS 3.22元。

上緯表示，布局多年的碳纖複合材逐漸開花結果。看好碳纖維應用在風電市場的未來爆發力，上緯兩岸同步擴廠，其中台灣新設的兩條線，目前已開始認證，預計明年開始出貨；另江蘇廠原本14條線年底也會再擴充12～15條線，明年不排除還有擴增計畫。

分析師認為，上緯下半年相關訂單不看淡，加上離岸風電業務出售收益有望於第三季根據開發進度認列，預計約進帳2千萬美元，獲利更上層樓。

上緯投控事業群包括環保耐蝕材料事業、環保節能材料事業及碳纖事業開發。

伴隨中國風電客戶需求增加，上緯天津風電材料、江蘇碳纖複合材料等風電相關樹脂（葉片樹脂）、碳材（預浸布、拉擠碳板）產品出貨提振，7月營收連4個月揚升，年成長85.81％；前7月營收年增22％。其中，第2季碳纖事業營收3.65億元，比去年同期成長5.12倍。

上緯指出，大型風機可降低風場成本及風電啟動風速等優點。隨著風機大型化，葉片愈來愈長，而碳纖維強度是過去玻纖的1.8倍，彈性是3.5倍，重量只有80％，利用碳纖維製作風電葉片已成為產業趨勢。

目前碳纖維拉擠碳板材除已出貨給MHI Vestas，還有碳纖預浸布出貨給大陸風機龍頭金風，明年碳纖產品有機會打進美國GE供應鏈。

不過，環保耐蝕樹脂需求受到上半年中國受疫情影響，需求相對壓抑，下半年出貨已略見好轉。馬來西亞廠初期產能約7千噸，今年還處在試量產階段，前7月營收約2千萬元。

(工商 )