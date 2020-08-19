邱昊奇演出由轉高高娛樂製作的原創BL網路劇《饞上你》，是他首度演出BL劇，戲裡飾演高冷的甜點師傅，開拍前特地上甜點課，劇中與范成章組成CP，將有不少親密互動。日前舉行開鏡儀式，導演姜秉辰與邱昊奇、范成章、宋亞倫、陳希騰、顏永烈、郭源元等演員出席，祈求拍攝順利。

擁有超過34萬粉絲的「台灣最帥花藝老闆」范成章及新生代演員宋亞倫，今年雙雙加入轉高高娛樂，兩人在劇中分別飾演網紅歌手及音樂製作人，雖是彼此無緣的初戀，但多年後再遇見竟意外產生出三角戀。

首次挑戰戲劇演出的范成章，有著完美主義的他，除了表演課程外還苦練吉他，在劇中也展現許多「第一次」。宋亞倫則透露，雖然之前有過參與「紅樓夢」的經驗，這次角色有非常多情感上的掙扎，和陳希騰一起飾演即將走入婚姻的情侶。百萬YouTube放火也特別客串演出，他表示比起於在頻道上瘋狂形象，這次要演正常人還有點不習慣，但也非常期待這次戲劇初體驗。《饞上你》預計10月在網路平台上映。

(中時 )