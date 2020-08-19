帶領男藝人學化妝，簡廷芮身穿襯衫、皮短裙，手持教鞭化身「麻辣助教」，為同公司的顏毓麟、胡釋安、傅顯皓、吳子豪4位師兄弟的化妝課程執行震撼教育。一開始的化妝理論教學就上了6個小時，已讓4位男孩們感到頭昏，緊接著的實際操作上妝步驟，更讓每個人手忙腳亂，尤其是要找出適合自己膚色的色號，更是直接變成色盲，完全分不出粉底的深淺，以及色調偏紅或是偏黃，光是要教男生調粉底顏色，就讓身為助教的簡廷芮大崩潰。

一連串的步驟，讓從沒自己化過妝的男孩們招架不住，起初吳子豪搞錯步驟，一直用粉底刷塗抹，讓簡廷芮笑虧他是在刷油漆，簡廷芮也細心教學，輕刷粉底後再使用海綿蛋，讓肌膚自然又服貼的小秘方，讓四位男孩們相當佩服，直說當女生好辛苦，不但要找出適合自己膚質的化妝品，還要記得複雜的順序，尤其是那麼多不同種類的筆刷工具，如何分辨使用是一大難題。

實際上妝後發現，原來眉毛才是大家的罩門，傅顯皓畫了多次都失敗，被虧是卡通人物的粗眉毛，更被老師直接懲罰回家練習100次。而當中皮膚最好的胡釋安，超服貼的底妝，也被老師稱讚是個被演員耽誤的化妝師。

最後由簡廷芮為4位男生打分數，一聽到最輸的要請大家吃飯，身為大師兄的顏毓麟立刻跳出來自願最輸，讓師弟們相當感動，結果顏毓麟卻改口修改遊戲規則，直接翹起屁股、要簡廷芮拿教鞭好好懲罰他，一聽到要打屁股胡釋安也立刻舉手，與顏毓麟搶當最輸要給助教打屁股，讓在場的所有人都大笑不止，直說兩人太失控。

顏毓麟搶著要被簡廷芮打屁股。（藝和創藝提供）

胡釋安皮膚好，被讚是個被演員耽誤的化妝師。（藝和創藝提供）

(中時 )