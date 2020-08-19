國民黨籍台南市議員王家貞、李中岑今天上午在立法院與國民黨立院黨團舉行記者會，批評行政院長蘇貞昌指示檢警嚴辦議員爆料假三倍券案，扼殺民代監督政府的權力，根本是用威權妨害民主自由。警政署發出聲明表示，偵辦過程一切合法。

王、李上月在台南舉行記者會，聲稱有民眾持三倍券兌領，遭行員認定是假券，當時經濟部表示，三倍券兌領從7月23日才開始，與議員爆料實際情形不符，請民眾切勿聽信及轉傳任何不實消息。

儘管日前雲林果真查獲偽造三倍券的工廠，但蘇揆仍表示，民代在還沒開始兌領三倍券時，就虛構事實，是散布假訊息，公眾人物不能帶頭作亂，移送法辦「剛好而已」。

案經台南地檢署主動傳喚當事人說明，認其明知為不實且可供查證的訊息，仍以謠言形式散布或傳播於大眾，已違反社維法第63條第1項第5款，遂請台南市警局以社會秩序維護法查辦，並移送法院簡易庭裁處。

警政署呼籲，民眾如發現不法事實，應循程序向司法機關告發，而非未經查證逕自召開記者會，造成社會大眾誤解及恐慌。

警方指出，鑑於不實訊息或謠言明顯危害社會、國家或個人乃至民主法治甚鉅，加上資訊科技進步與傳播技術發達的推波助瀾，使不實訊息或謠言之危害更為迅速、嚴重及深遠，警政署將持續請各警察機關依行政院「假訊息3要素」要領查察是類案件，以杜絕假訊息散布，確保社會秩序安寧。

(中時 )