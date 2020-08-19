連日來傳出從台灣出境者抵達目的地國家後確診案例，加上亞洲各國疫情也持續升溫，中央流行疫情指揮中心今天(19日)宣布進一步擴大篩檢，除了「不明原因腹瀉」外，「發病前14日內曾與來自國外無發燒/呼吸道症狀人士密切接觸，或本身為具較高職業暴露風險者」也納入採檢條件，並點出高風險職業族群，其中櫃姐、外送員都入列。

有鑑於近期國外疫情升溫，指揮中心專家諮詢小組於上周召開會議，修訂「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」的採檢條件，首度將「不明原因腹瀉」以及「發病前14日內曾與來自國外無發燒/呼吸道症狀人士密切接觸者」，或「本身為具較高職業暴露風險者」納入採檢條件。

發言人莊人祥指出，高職業暴露風險族群包含交通站場、運輸工具、商場、百貨公司、餐廳、 娛樂場所等人潮較密集之場所或從事食品外送、防疫旅館等第一線服務人員，以及進出高風險場所如醫療院所、處理新冠檢體工作人員，如醫療照護工作人員、承攬商勞工、派遣勞工、清潔人員、傳送人員等。

過去指揮中心所訂的採檢條件，需有國外旅遊史，或曾接觸來自國外有發燒的呼吸道人士，並搭配自身具有發燒或呼吸道症狀才符合擴大採檢的條件，莊人祥說，考量目前國內每日通報採檢數偏低，為強化疫情監測才決定將採檢條件放寬，與彰化衛生局事件無關。

莊人祥說，目前國內單日最大採檢量能為7400件，但近期的無論是通報數以及採檢數量都偏低，以8月19日的通報數166，採檢的200多件來看，確實仍有相當餘裕來進行擴大採檢。

(中時新聞網)