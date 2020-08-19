新北市教育局媒合聖約翰科技大學等產學資源，於19日在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」。（新北市教育局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市教育局媒合聖約翰科技大學等產學資源，於19日在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」。（新北市教育局提供／吳康瑋新北傳真）

新北技職教育在防疫科技的向度上，再次走在全國之先，新北市教育局媒合聖約翰科技大學等產學資源，於19日在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」，這是全國技術型高中首座類產線基地，謝政達副市長特別出席主持啟用儀式、體驗類產線課程，並見證產學與建教合作備忘錄的簽署。

副市長謝政達表示，這次在瑞芳高工實習工廠中建置了實體的類產線，為新北市第一座類產線基地，也是全國技術型高中第一條類產線，這次產學合作除了將業界現行資源導入學校，更積極整合「產業智動化」類產線系統及相關專業技術資源，後續也將提供給新北市技術型高中共同使用，市府也會持續協助各校進行產學與建教合作，提升技職人才實作力。

瑞芳高工校長顏龍源指出，這次建置口罩機電類產線基地，將應用於瑞芳高工電機科、機械科等類科的實習課程，而聖約翰科技大學及協助的廠商，更將提供口罩機類產線相關技術諮詢與資源予新北市各技術型高中，並辦理相關研習活動或工作坊，另外也將與瑞芳高工、豫章工商與智光商工等3校共同簽訂「產學合作」契約書與辦理「建教合作」的備忘錄。

瑞芳高工參與組裝與實作的電機三的同學洪竣楓表示，口罩機類產線是機電整合的一種應用，可以將自己所學真正的運用在實務上，覺得非常新鮮而有趣；機械三的同學詹博文則認為，看到自己組裝之後的作品發揮口罩製作，為防疫工作盡一點心力，實在是很有成就感；資訊三的同學簡世憲則說，要組裝口罩機有許多技術與經驗需要學習，他要感謝師長們的細心指導與經驗傳承，讓他學到了很多。

教育局表示，新北市為了結合新課綱提升學生跨領域的知識與技能，同時連結防疫科技培養學生具創意、創新和創業能力，這次媒合在「自動化科技」與「機電整合控制」均有多年長期合作與策略聯盟的聖約翰科技大學等夥伴，將相關專業技術奉獻出來，提供給新北市學校共同使用，這樣跨校、跨科與跨領域的共同合作，是108新課綱中所強調自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的跨校合作，更能驗證新課綱的前瞻概念與永續發展精神。

教育局強調說，未來新北市將持續落實新課綱核心素養，並啟發學生多元思考嘗試，展現實作及問題解決的能力，培育具備實作力、創新力及跨域力的專業技術人才。

(中時 )