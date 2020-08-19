元大S&P原油正2ETF（00672L）自10月1日起將恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率計算，根據相關規定，若從8月19日到9月30日的近30個營業日，若基金平均單位淨值低於2元，元大投信將申請終止信託契約。

元大投信表示，元大原油正2是否申請清算需視8月19日到9月30日止30個營業日基金平均單位淨值是否低於2元而定，且縱使符合申請終止信託契約門檻而提出申請，但基金並非一經申請終止信託契約就立刻下市清算，仍有必要之下市清算作業期間，於該作業期間內，投資人仍得進行交易，提醒投資人應密切注意該檔基金的平均單位淨值變化及市場相關的公告訊息。

此外，投資人若想了解該檔ETF近30個營業日的平均單位淨值，可上元大投信ETF網站查詢。

元大投信指出，若元大S&P原油正2ETF在10月的第一個營業日，5日觸及終止信託契約的門檻，該公司將申請終止信託契約。

根據相關作業時程推算，從元大投信收到核准終止信託契約到基金最後上市交易日，預估還有25個營業日（T+25日）的時間可以交易，但元大S&P原油正2ET目前經證交所公告為處置股票，建議投資人務必參閱證交所的「處置股票公告資訊」。

(工商 )