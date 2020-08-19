SPBCN(Spelling Bee of China)國際英文拼詞大會2019-20年度中國區總決選，日前在天津順利閉幕。本次活動吸引300多萬名小選手報名參與，歷經近一年的激烈角逐，從初選到複選，再到城市選拔，競爭激烈、層層過關，最後共有251位孩子參與本次總決選！

SPBCN國際英文拼詞大會為中國規模最廣、影響力最大的海外英語賽事，致力於將美國Spelling Bee模式引入中國，選拔優秀的選手赴美國、加拿大、澳洲和英國等國家參加洲際國際挑戰賽。

本次弋果美語共有五名學員（分別來自上海、南京、成都）組成代表團參與其中，他們從百萬名競爭者中脫穎而出，通過層層競爭晉級到總決選，英文拼詞能力十分優秀，勇敢自信的表現也值得大家肯定！

在網路選區小學初級組的選拔中，弋果美語南京新世界校的何天成力壓其他參賽選手，經歷了十二輪的比拼，最終奪得網路選區小學初級組的冠軍！而來自弋果美語南京水西門校區的羅嵐，同樣不負眾望，經過激烈的競爭榮獲該組亞軍，兩位選手成功晉級小學初級組總決選！

小學初級組總決選由來自中國各地五十六位選手共同參與，分別是通過各地區城市決選及線上總決選的佼佼者。而從這五十六位之中，僅有前五名選手可以參與最終的無組別對決！

賽後，從兩位獲獎者家人的採訪中得知，兩位小朋友在賽前並沒有進行大量的訓練，每天僅僅只是背誦30分鐘，平時在弋果的積累及學習成了獲獎的關鍵，由於孩子學習過自然拼讀技巧，通過單詞的發音規律，就能準確的拼寫出單詞。

儘管本屆SPBCN已經落下帷幕，但它傳遞的拼搏精神依然會在孩子心中深根發芽。弋果國際教育文創集團孫瑞芬董事長表示，參與此類活動能協助孩子培養自身的軟實力，在？化孩子美語基礎能力的同時，提升自信、開拓眼界，而這正是平時容易忽略、學校也無法專項培養的軟實力，對他們在無法預測未來的社會激烈競爭之中脫穎而出非常有幫助。

弋果美語在日常教學始終堅持「用對的方式 學好的美語」，拒絕以「填鴨式」教導孩子，透過互動課堂、沉浸式環境、螺旋式課程設計等方法，循循善誘教導孩子去理解語言的本質、提升拼讀的技巧，從而潛移默化的讓孩子愛上美語學習，提升他們「聽、說、讀、寫、考、用、玩」全方位的綜合素養能力。

(旺報 )