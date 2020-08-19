指揮中心指揮官陳時中，要查衛生局為何可以自行主動採檢該名少年。（資料照）

中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，但近日卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻還被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因。對此，台北市議員鍾小平砲轟陳時中踐踏地方自治權力，更狠批他「可惡」。

鍾小平在政論節目《新聞面對面》中表示，陳時中有防疫處女情節，覺得自己是神聖的，是聖女貞德，只要破一個人就好像他光環盡失，而且他沒辦法去選舉，人家可能也不讓他去選，民調也下滑，所以要把「老飯碗」衛福部長守住。而陳時中也做得很開心，所以這樣弄是在拆他的台，隱匿就隱匿，還是零確診，光環很高，因為一個一個出來，他的情節會擴散。

甚至，鍾小平還指出，陳時中有兩點很可恨，第一，執行面是不是地方衛生局？人家去弄有什麼錯，你敢去動人家，這不僅讓疫情危機升高，還會變成未爆彈；第二，陳時中這樣做是打破了地方自治的權利，而且還踐踏中央。

最後，鍾小平也呼籲陳時中要尊重地方權力，「我們是中央職權、地方職權，衛福部、衛生局，二元相輔相成這樣的政策，你怎麼可以這樣踐踏地方自治，很可惡！」

(中時新聞網)