新莊區公所亡羊補牢，將以特案協助清理民宅囤積資收。（許家寧攝）

三天燒兩次！新北市新莊永樂街一處民宅17日驚傳大火，囤放大量資源回收物，助長火勢，造成一名臥床患者慘死火窟，不到2天，今午後同條街距離400公尺，又有一處資收戶燒垃圾時不慎引發火災，讓附近住戶人人自危，盼市府管一管！

永樂街168號一處五層樓公寓，前日下午發生大火，火勢雖在30分鐘內撲滅，警消發現一樓約7坪大的屋內，堆積許多寶特瓶等資源回收物，造成搜救困難，最後在神明廳後方發現一具手腳蜷曲男焦屍，相依為命的七旬老母則外出逃過一劫。

還不到兩天，今天下午4時永樂街41號一處4層樓民宅，約10坪大的一樓的資源回收戶，疑似燒垃圾時引發火警，濃煙竄出，再度引發民眾恐慌，警消迅速將火撲滅，但該條街許多住戶屋內、門口堆放回收物，引來社區安全隱憂，盼政府亡羊補牢。

新莊區長朱思戎表示，囤放屋內的資收物無法可管，若放置屋外將加強勸導，目前永樂街某屋內外也堆積有大批紙類等資收物，公所在家屬同意下，已請清潔隊以特案協助清除，消防局也呼籲民眾，家內勿囤積雜物，並安裝住宅警報器，提升火場逃生機會。

(中時 )