桃園創全國之先發放每月3000元育兒津貼，獲中央跟進發2500元，但桃園多500元且不排富，仍讓不少家庭「趨之若鶩」落籍桃園，光是去年抽查1％、275件，就高達47案、近2成是「幽靈人口」，議員斥社會局稽查不利，憂心更多黑數浪費民脂民膏，社會局允諾加強抽查追繳。

藍營議員呂淑真和周玉琴說，桃園自2015年4月1日起開辦3歲以下幼兒每月3000元育兒津貼，但查核不實，審計處調查發現，不但設籍未連續滿1年也能領，有的戶籍已遷出桃園、年齡超過3歲、甚至幼兒已死亡者，都照領3000元，斥社會局發放浮濫。

議員涂權吉也認為社會局僅憑書面審核就發放，便宜行事，不乏有人「籍在人不在」，只因桃園福利好就設籍，居住生活消費都在外縣市，對桃園人不公，但社會局抽查比例僅1％，根本是故意放水，導致去年中央接手出錢，桃園還要再斥資12.5億元。無黨籍議員劉勝全也不滿溢領者眾，建議綁定自然人憑證，若有不符資格者，繳稅時一併討回。

社會局兒托科指出，中央前年8月跟進發放育兒津貼每月2500元後，已全面轉軌，市府經費從前年20億元降為去年12億，坦言桃園版相對寬鬆，可多領500元，且遭中央排富者也能直接領桃園版3000元，已將於明年7月31日落日和全國統一。

兒托科指出，轉軌時面臨系統介接設計漏洞，未能第一時間比對出入境、遷入出、或重複領取不同補貼的情況，會同戶政勾稽後，已查獲1800筆不符資格者，追討回7成、約549萬元，坦言每年核定數約2萬名幼兒，人力無法負荷逐位檢核是否有居住事實，僅規定各公所至少抽查1％，或靠鄰居舉報，只要抓包「籍在人不在」、家中無育兒用品或拒絕訪視，就會取消追回，社會局會加強系統防呆機制，並從健保就醫資料勾稽居住地，也會從當事人領到的其他補助追回溢領。

(中時 )