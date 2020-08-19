韓聯社今日報導，美國太平洋空軍司令部19日發佈消息稱，4架B-1B戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機17日從美國本土和關島基地起飛，在朝鮮海峽和日本附近上空飛行。

報導稱，在韓美聯合軍演開啟之際，美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海，實屬罕見。4架B-1B轟炸機分別從美國德州空軍基地和關島安德森空軍基地起飛。B-2隱形轟炸機從最近部署到印度洋上的迪戈加西亞島美國海軍基地起飛，一直飛到日本近海。

從戴斯空軍基地起飛的2架B-1B轟炸機與日本航空自衛隊F-15J戰鬥機進行了聯合演習。當時，隸屬於日本沖繩嘉手納基地的4架F-15C戰鬥機和F-35B隱形戰鬥機，以及部署於"羅奈爾得-雷根"號航母的F/A-18E超級大黃蜂也參加演習。

美國空軍表示，本次任務展示了美軍可隨時隨地向全球各地戰鬥司令部指揮官下令進行致命性打擊的能力。美國太平洋空軍司令官肯尼士•威爾斯巴赫就此評價稱，美軍有能力在我們選擇的時間和地點與同盟國開展聯合行動，這種"多工工作"突出美軍為確保印太地區自由開放而迅速部署兵力的能力。

報導稱，有軍事專家認為，此次飛行任務反映出韓美聯合司令部司令艾布拉姆斯講話中"18日開啟的韓美聯演應將重點放在驗證聯防態勢上"的意志。艾布拉姆斯一直主張，韓美下半年進行的指揮所聯演的重點應為保持和驗證聯防態勢。相反，南韓軍方則認為，評估未來聯合軍司令部完全運用能力（FOC）是關鍵。韓美軍方最終決定，通過此次演習著重評估韓美聯合軍司令部的戰鬥能力，而不是完全運用能力。

(中時 )