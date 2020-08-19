彰化縣衛生局採檢一名美國返台居家檢疫少年，發現確診新冠肺炎，引發衛福部長陳時中指示政風人員調查，引發外界撻伐。對此，資深媒體人董智森則是在廣播節目中，諷刺地說，「哇～陳時中變007，指揮政風單位！」

面對葉彥伯被調查，不僅醫師，各界都不捨，面對眾多關心，對此，葉彥伯只是表示，每次疫電會議對於相關步驟、程序都進行報告。至於，彰化縣長王惠美也說，即使現在疫情穩定了，到現在每個月還都進行防疫開會，持續追蹤，所有的狀況，衛生局長都有報告，「都是經過我王惠美同意，要不要一併也把我調查一下」。

董智森今(19日)在廣播節目「小董真心話」中說，彰化縣衛生局長葉彥伯醫師，當了16年局長，相當資深，現任縣長國民黨王惠美、前任縣長民進黨魏明谷、前前任縣長卓伯源，這些人資歷加起來都不到葉彥伯，如果16年算下來，大家都覺得他是專業，且任何黨的人都用他，那他有什麼政黨色彩？就是一位很認真的局長。

董智森批評，就因陳時中拒絕普篩，然後彰化縣跟台大公衛做小型普篩，結果現在陳時中一路被罵，「一直在輸出確診病例」，但陳時中對內誇口本土零確診，結果本土感染者都去國外，都在別人機場被查出來，想起來很恐怖。

(中時新聞網)